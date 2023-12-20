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Malatya'da Otomobilin Çarptığı Genç Kadın Hayatını Kaybetti

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Malatya-Elazığ karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti. Kazada genç kadın olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti.

Kaza, dün 21.15 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M.Ö. idaresindeki 34 BRP 762 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Seher B.'ye (29) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Seher B. yola savrulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Seher B. kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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