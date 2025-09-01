Malatya'da Otomobil ve Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Güncelleme:
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ve motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 23.45 sıralarında Çevre yolu üzeri İstasyon kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 AFN 540 plakalı Hyundai marka otomobil ile 44 AGE 979 plakalı motosiklet kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada 1'i hafif 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
