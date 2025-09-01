Malatya'da Otomobil ve Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 23.45 sıralarında Çevre yolu üzeri İstasyon kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 AFN 540 plakalı Hyundai marka otomobil ile 44 AGE 979 plakalı motosiklet kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada 1'i hafif 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA