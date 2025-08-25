Malatya'da Otomobil ve Çapa Motorunun Karıştığı Kazada 3 Yaralı

Malatya'da otomobil ile çapa motorunun karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde Pütürge ilçesi Taşmış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki köprü üzerinde bir otomobil ile çapa motoru çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA