Malatya'da Otomobil ve Çapa Motorunun Karıştığı Kazada 3 Yaralı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile çapa motoru çarpıştı. Kazada 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, gündüz saatlerinde Pütürge ilçesi Taşmış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki köprü üzerinde bir otomobil ile çapa motoru çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa