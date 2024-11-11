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Malatya'da Otomobil Tünel Duvarına Çarptı: 2 Yaralı

Malatya'da Otomobil Tünel Duvarına Çarptı: 2 Yaralı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil tünel duvarına çarparak kaza yaptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil tünel duvarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametine seyreden H.Ö. idaresindeki 44 AGV 537 plakalı otomobil Erkenek tünel çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, tünel duvarına çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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