Kontrolden çıkan araç, trambüs direğine çarptı: 1 ağır yaralı
Malatya - Elazığ karayolu üzerinde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden otomobil trambüs direğine çarparak sürücünün ağır yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil trambüs direğine çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.
Kaza, 20.45 sıralarında Malatya - Elazığ karayolu Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan M.N. idaresindeki 44 AEU 548 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak trambüs direğine çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa