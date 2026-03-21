Malatya'da kontrolden çıkan araç takla atıp ters döndü: 6 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atıp ters döndü. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Adıyaman karayolu Kayseri yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 20 KK 969 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, UMKE ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı