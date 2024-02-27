Malatya'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karagöz Caddesi üzerinde seyir halinde olan K.K. idaresindeki 44 AFP 304 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Ters dönen araçta bulunan K.K., R.K., M.K. ile D.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA