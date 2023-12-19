Malatya'da otomobil servis aracına çarptı, 2 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, çarptığı servis aracına saplandı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, çarptığı servis aracına ok gibi saplandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 12.15 sıralarında Malatya - Elazığ karayolu sanayi alt geçit çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M.U.Ç. (26) idaresindeki 02 ACE 882 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak çarptığı, aynı yöne ilerleyen H.A. yönetimindeki 44 S 1259 plakalı servis aracına ok gibi saplandı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan M.S.Ç. (21) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA