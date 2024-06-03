Malatya'da otomobil şarampole uçtu, 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine seyreden Musa Aydın idaresindeki 20 ABS 825 plakalı otomobil, Çelikhan kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA