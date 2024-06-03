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Malatya'da otomobil şarampole uçtu, 1 kişi yaralandı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole uçtu ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine seyreden Musa Aydın idaresindeki 20 ABS 825 plakalı otomobil, Çelikhan kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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