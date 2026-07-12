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Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Mehmet Kavuk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan 44 AFE 556 plakalı Nissan marka otomobil şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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