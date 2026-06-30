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Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi Malatya Kongre ve Kültür Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 34 GJY 273 plakalı otomobil ile 44 AGZ 509 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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