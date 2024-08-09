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Malatya'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Refüje Çarptı: 6 Yaralı

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Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Tofaş marka otomobilin kağıt gibi dağıldığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, 12.15 sıralarında Malatya-Ankara Karayolu Şeker Fabrikası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan Y.A. idaresindeki 44 PR 021 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazada, sürücü ile birlikte 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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