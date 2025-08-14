Malatya'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Malatya'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya-Sivas karayolu Koşar kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, orta refüje çıkarken yolcusunu yaraladı. Olay yerinde sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

Malatya'da direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Sivas karayolu Koşar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Yeliz Y. (28) idaresindeki 64 DZ 162 plaka otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak önce kaldırıma çarptı, daha sonrasında ise orta refüje çıkarak durabildi. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Sati Y. (56) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in şaşırtan yeni hayatı

Mennan karakteriyle hafızalara kazınmıştı! Değişimi şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Van Gölü canavarı' tartışmalarını alevlendirecek yeni görüntü

"Van Gölü canavarı" tartışmalarını alevlendirecek yeni görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.