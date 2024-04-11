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Malatya'da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı

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Malatya'da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, 15.00 sıralarında Malatya- Ankara kara yolu İstasyon kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşak üzerinde seyir halinde olan M.O. idaresindeki Honda marka 44 NA 012 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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