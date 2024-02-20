Malatya'da Otomobil ile Elektrikli Motosiklet Çarpıştı, 1 Kişi Yaralandı
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın detaylarına göre, elektrikli motosiklet ile otomobil aynı yöne seyir halindeyken çarpıştı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.
Malatya'da otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, 08.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu üzeri Çavuşoğlu Mahallesi sanayi alt geçidinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen F.D. idaresindeki elektrikli motosiklet aynı yöne seyreden B.M. yönetimindeki 44 PH 026 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada F.D. yaralandı.
Yaralı sürücünün hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA