Malatya'da otomobil devrildi, 1 kişi yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kontrolünü kaybeden bir otomobil devrildi. Kazada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrilip ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 20.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Galericiler Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan T.Y. idaresindeki 06 AV 0679 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilip ters döndü. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, UMKE ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
