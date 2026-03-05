Haberler

Malatya'da otomobilin çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Sercan Ük, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi Kuzey Çevreyolu Kıraç mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, E.K. idaresindeki 44 AIL 931 plakalı Volkswagen marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sercan Ük'e (16) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çocuk yola savrulurken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Sercan Ük'nün cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş hemen bitmiyor! Verdikleri tarih de talepleri de akılalmaz

Savaş hemen bitmiyor! Verdikleri tarih de talepleri de akılalmaz
Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti

Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti
Skriniar'ın sahalara geri döneceği maç belli oldu

Fenerbahçelilere ''Oh be sonunda!'' dedirten gelişme
Vinicius Junior'dan Real Madrid'e rest

Gelen tepkiler sonrası rest çekti: Burada oynamak istemiyorum
Savaş hemen bitmiyor! Verdikleri tarih de talepleri de akılalmaz

Savaş hemen bitmiyor! Verdikleri tarih de talepleri de akılalmaz
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler

ABD'yi çaresiz bırakan sistem: Saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
İran Bahreyn'i vurdu, şiddetli patlamalar yaşandı! O anlar kameralarda

Körfez ülkesi yangın yeri! Patlamalar sonrası yangın çıktı