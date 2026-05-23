Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir Erkenek eski Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adıyaman istikametine seyir halinde olan M.A. idaresindeki 44 AGM 751 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı