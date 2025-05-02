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Malatya'da Otomobil Bahçeye Uçtu: 2 Yaralı

Malatya'da Otomobil Bahçeye Uçtu: 2 Yaralı
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Malatya'nın Yeşilyurt Tecde Mahallesi'nde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil istinat duvarına çarparak bahçeye uçtu. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, istinat duvarına çarparak bahçeye uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 13.30 sıralarında Yeşilyurt Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Kavuk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan M.S.K. idaresindeki 34 DZ 2152 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarparak bahçeye uçtu. Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan İ.H.B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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