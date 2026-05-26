Malatya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Malatya'da yolcu otobüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Ankara kara yolu Şeker Fabrikası yerleşkesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan 44 AEL 472 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden 44 AFC 125 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı