Malatya'da Otobüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Malatya'da Otobüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı
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Malatya-Ankara karayolunda bir halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan olmadı, yolcular panik yaşadı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da, halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Ankara karayolu Şeker Fabrikası yerleşkesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan ve içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu 44 B 0285 plakalı BMC marka halk otobüsü, aynı yönde ilerleyen 44 ABR 101 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç kaldırıma savrulurken, otobüste bulunan yolcular korku dolu anlar yaşadı.

Şans eseri yaralananın olmadığı kazada, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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