Malatya'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
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Darende ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Darende ilçesi İrmakli Mahallesinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı ot yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede paniğe neden olurken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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