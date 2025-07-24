Malatya'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Darende ilçesi İrmakli Mahallesinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı ot yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede paniğe neden olurken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA