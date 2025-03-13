Malatya'da Organize Suç Operasyonu: 44 Tutuklama

Malatya'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 47 zanlıdan 44'ü tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince savcılık koordinesinde "Aydın organize suç örgütüne" yönelik operasyon düzenlendi. 6 aylık fiziki ve teknik takip sonucu kentteki 40 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 adet tabanca, 9 adet tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 105 bin 991 adet uyuşturucu hap, bin 500 ecstasy hap, 2 kilo 800 gram metamfetamin, 280 bin TL nakit para, 530 adet tabanca fişeği, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yapılan çalışmada örgüt elebaşı S.A.'nın yurtdışında olduğu ve 2 şüphelinin cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Operasyonda "kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti, yasa dışı silah ticareti, silahlı tehdit, yağma, kundaklama" gibi çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen örgüt üyesi 47 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'üne adli kontrol uygulanırken, 44'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA