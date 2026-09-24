Malatya'da operasyonda 2 şüpheli tutuklandı, bin 299 sentetik hap ele geçirildi

Malatya'da operasyonda 2 şüpheli tutuklandı, bin 299 sentetik hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda bin 299 sentetik ecza hapı, 77 gram sentetik kannabinoid, 8 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, bir şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bin 299 adet sentetik ecza hapı, 77 gram sentetik kannabinoid, 8 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 3 ikamet, 1 araç ve 3 şahıs üzerinde arama yapıldı. Aramalarda bin 299 adet sentetik ecza hapı, 77 gram sentetik kannabinoid, 8 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda hedef konumunda bulunan 3 şüpheli yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Bir şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.