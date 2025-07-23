Malatya'da Odunluk Yangını Paniğe Neden Oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, çevredeki yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında odunlukta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA