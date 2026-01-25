Malatya'da nişan töreninde karbonmonoksit zehirlenmesi: 46 kişi hastaneye kaldırıldı

Malatya'da bir düğün salonunda düzenlenen nişan törenine katılan davetliler karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olayda 46 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, 21.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre salonda gerçekleştirilen nişan merasimi sırasında davetlilerin rahatsızlanması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemelerde davetlilerin karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Zehirlenme belirtileri gösteren toplam 46 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA