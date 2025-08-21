Malatya'da Narkotik Operasyonu: 841 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Malatya'da Narkotik Operasyonu: 841 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 841 gram metamfetamin ve 60 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, 841 gram metamfetamin ile 60 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Olayda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'nde bulunan bir ikamet ve araçta yapılan aramada, 841 gram metamfetamin ile 60 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Olayda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi

Kanlı plan için ilk adım atıldı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama

Suriye'nin Türkiye'ye getirdiği yasak ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.