Malatya'da Narkotik Operasyonu: 841 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Malatya'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 841 gram metamfetamin ve 60 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'nde bulunan bir ikamet ve araçta yapılan aramada, 841 gram metamfetamin ile 60 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Olayda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerin sürdüğü bildirildi. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa