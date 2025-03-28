Malatya'da Narkotik Operasyonu: 77 Hap ve 18 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Malatya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda, 77 adet sentetik ecza hapı ile 18 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlı hakkında işlem yapıldı.
Malatya'da jandarma ekiplerince iki ilçede narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Doğanşehir ilçesi Sürgü yol kontrol noktasında ile Yeşilyurt ilçesinde gerçekleştirilen aramalarda, 77 adet sentetik ecza hapı ve 18 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı hakkında işlem yapıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa