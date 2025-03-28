Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı

Uludağ'daki yangın faciası soruşturmasında tutuklama kararı!
İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi

İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler
İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı

İmamoğlu'nun serbest bırakılan avukatının ifadesi ortaya çıktı

Malatya'da Narkotik Operasyonu: 77 Hap ve 18 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda, 77 adet sentetik ecza hapı ile 18 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlı hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da jandarma ekiplerince iki ilçede narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Doğanşehir ilçesi Sürgü yol kontrol noktasında ile Yeşilyurt ilçesinde gerçekleştirilen aramalarda, 77 adet sentetik ecza hapı ve 18 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı hakkında işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.