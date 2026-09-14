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Malatya’da narkotik operasyonu: 10 tutuklama

Malatya’da narkotik operasyonu: 10 tutuklama
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Malatya’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen narkotik operasyonlarında 10 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen narkotik operasyonlarında 10 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafndan sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 10 şahıs, 4 araç ve 9 ikamette arama yapıldı. Aramalarda 5 kilo 500 gram sentetik ecza hap ham maddesi, 3 bin 697 adet sentetik ecza hap, 249,34 gram sentetik kannabinoid, 33,32 gram esrar, 26,62 gram A-M sentetik kannabinoid ham maddesi, 1,85 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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