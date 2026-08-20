Malatya'da Elektrik Kontağından Çıkan Yangında Hasar

Malatya'da iki katlı müstakil bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Olay, gece saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Sarıhacı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.P. ve Y.P. kardeşlere ait iki katlı müstakil evin birinci katında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Alevleri ve dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olayda evin birinci katında maddi hasar oluşurken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı