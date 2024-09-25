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Malatya'da Motosikletin Yayaya Çarpması Sonucu 2 Yaralı

Malatya'da Motosikletin Yayaya Çarpması Sonucu 2 Yaralı
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Malatya'da bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir bayana çarparak zeminde metreslerce savruldu. Olayda iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan motosiklet metrelerce savruldu: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada motosiklet metrelerce sürüklenirken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, 19.45 sırlarında Malatya- Ankara karayolu İstasyon kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 67 ABH 494 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan bir bayana çarptı. Kazada motosiklet metrelerce savrulurken, yaya ile sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa

Motosiklet Malatya

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