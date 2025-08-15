Malatya'da Motosiklet Kazası: Bir Motokurye Yaralandı

Malatya'da Motosiklet Kazası: Bir Motokurye Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya-Ankara karayolunda meydana gelen motosiklet kazasında, kontrolü kaybeden motokuryenin yaralandığı bildirildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da meydana gelen motosiklet kazasında 1 motokurye yaralandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Malatya- Ankara karayolu İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine giden H.D.'nin (25) kullandığı 44 AFC 237 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motokurye H.D. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Astrolog Nuray Sayarı'nın en mutlu günü! Gelinliği düğüne damga vurdu

Astrolog Nuray Sayarı'nın en mutlu günü! Gelinliği düğüne damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.