Malatya'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Yaralandı
Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü kolluk kuvvetlerinin ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sularında Darende ilçesi Balaban mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan M.Ö. (17) idaresindeki 44 AFY 751 plakalı motosiklet, aynı yöne ilerleyen R.Y.'nin (55) kullandığı çapa motoru ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MALATYA

