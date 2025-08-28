Malatya'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü, otomobille çarpışması sonucu ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özal Mahallesi mevkiinde, meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan E.S. (32) yönetimindeki 51 ADS 796 plakalı motosiklet, kavşakta Y.N. (73) idaresindeki 44 AFC 733 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
