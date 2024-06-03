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Malatya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine seyreden Orhan Şengönül idaresindeki 44 AGE 791 plakalı motosiklet, Güzel köy mevkii Çelikhan yol kavşağında Abuzer Çakır idaresindeki 44 AS 588 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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