Malatya'da minibüs şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'da kontrol çıkıp yön levhasına çarptıktan şarampole uçan minibüste bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, 17.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Kuşdoğan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan İ.Y. (31) idaresindeki 44 ADT 081 plakalı minibüs sürücünün kontrolünden çıkarak yön levhasına çarptıktan sonra şarampole uçtu. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Fatma Yıldız (44) olay yerinde hayatını kaybederken, İ.Y. ile Ş.Y. (74) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Fatma Yıldız'ın cenazesi adli tıp kurumuna, yaralılar ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan Ş.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA