Malatya'da Minibüs Devrildi: 4 Yaralı

Malatya'da Minibüs Devrildi: 4 Yaralı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, minibüsün başka bir araca çarpmamak için yaptığı ani manevra sonrası gerçekleşti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Filistin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. yönetimindeki 44 AGK 058 plakalı minibüs, A.Y. idaresindeki 42 GY 703 plakalı otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu sırada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederken minibüs yol kenarına devrildi. Kazada minibüs sürücüsü M.D. ile araçta yolcu olarak bulunan T.E., S.G. ve R.G. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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