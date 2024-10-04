Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Yaralı, 4 Gözaltı

Malatya'da Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Yaralı, 4 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle mezarlıkta çıkan silahlı çatışmada 1 kişi ayağından yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da, iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle mezarlıkta çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı, 4 kişi ise gözaltına alındı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda bölgede inceleme yapan ekipler 20 adet boş kovan buldu.

Olay gece yarısı, Battalgazi ilçesi Karahan Mahallesi Galip Demirel Caddesi üzerinde medyana geldi.

İddiaya göre, Müftü mezarlığı içerisinde alacak verecek meselesini görüşmek üzere bir araya gelen iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, silahlar konuşurken açılan ateş sonucu M.S.A. ayağında yaralandı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken yaralı özel bir araçla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan ekiplerin 20 adet boş kovan bulurken, olaya karıştıkları belirlenen 4 kişi ise gözaltına alındı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Battalgazi Güvenlik Politika 3-sayfa malatya Suç

Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız

Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi! İsrail'e meydan okudu

 Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere geçici olarak defnedildi

Nasrallah'ın naaşını ne yaptılar? Hizbullah'tan açıklama var

 İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar

İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi

Dev otel zinciri İstanbul'daki 3 semtte kepenk indirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atakan Karazor kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? Atakan Karazor hangi mevkide oynuyor? Aziz Sancar'ın beyin kanseri çalışması nedir? A Milli Futbol Takımı kadrosu belli oldu mu? A Milli Takımı İzlanda ve Karadağ maçları aday kadrosu! Türkiye- Karadağ maçı ne zaman? Türkiye Karadağ maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? Sayıştay eleme sınavı ne zaman? 5-6 Ekim'de ne sınavı var? Beyoğlu'nda 2 şahıs genç kıza saldırdı! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE) CANLI DÖVİZ KURU 4 EKİM: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Muslera'nın yerine kim gelecek? Galatasaray kalecisi kim olacak? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 5-6 Ekim yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu! KPSS ortaöğretim 85 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 70 puanla nereye atanırım?
title