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Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

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Malatya'da iki ayrı trafik kazasında toplam 5 kişi yaralandı. Kazaların detayları ve yaralıların durumu hakkında bilgi verildi.

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında, M.A. idaresindeki hafif ticari araç ile A.Ö. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada A.Ö. ile eşi F.Ö. yaralandı.

Malatya -Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen diğer kaza da ise sürücünün kontrolünden çıkan 44 EE 657 plakalı otomobil trambüsle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Her iki kazada yaralanan toplam 5 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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