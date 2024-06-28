Malatya'da meydana gelen silahlı kavgalarda 2 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde 17.00 sıralarında, A.Y. ile M.S.D., İ.U.Ç. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu A.Y. yaralanırken, zanlılar kaçarak bölgeden uzaklaştı. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, zanlılar bir süre sonra suç aleti ile birlikte yakalandı.

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Kirişçi sokakta akşam saatlerinde meydana gelen diğer olayda ise bacağında silahlı vurulmuş halde bulunan bir şahıs hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahıs polise verdiği ilk ifadesinde tanımadığı kabalalık bir grubun saldırısına uğradığını belirttiği öğrenildi.

Olaylarla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA