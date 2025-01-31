Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı

Trump'ın tehditleri boş çıkmadı! ABD'den 3 ülkeye yaptırım kararı
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı

Gözaltına alınan akademisyen hakkında karar verildi
Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak

6 Şubat'ın yıl dönümünde uyardı! "Asıl büyük felaket o zaman olacak"
Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz

BM'nin Kıbrıs kararına Türkiye'den sert tepki

Malatya'da Metamfetamin Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da Metamfetamin Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya-Elazığ karayolu üzerindeki yol uygulamasında durdurulan bir otomobilde yastık içine gizlenmiş 1 kilo 982 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Malatya'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde yastık içerisine gizlenmiş 1 kilo 982 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Elazığ karayolu üzerindeki Kale yol uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada yastık içerisine gizlenmiş 1 kilo 982 gram metamfetamin ele geçirilirken, G.G.T. ve Ş.B. gözaltına alındı. 2 zanlı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Aras Bulut İynemli'nin babası son yolculuğuna uğurlandı
img

Trump'ın tehditlerine o ülkeden rest
img

Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi

Mide bulandıran görüntü! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü

Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!
Ünlü oyuncu Sezai Altekin'in cenaze törenine bir avuç insan katıldı

Ünlü oyuncuya büyük ayıp! Cenazesine bir avuç insan katıldı
RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi

RTÜK'ten NOW TV'ye 30 gün süre

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.