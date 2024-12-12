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Malatya'da Lastiği Patlayan Araç Feci Kazaya Neden Oldu

Malatya'da Lastiği Patlayan Araç Feci Kazaya Neden Oldu
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Malatya-Elazığ karayolunda lastiği patlayan hafif ticari araç, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da lastiği patlayan hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Feci kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Küçük Sanayi Sitesi Altgeçit mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tali yoldan Elazığ istikametine seyir halinde olan İ.C. yönetimindeki 44 ABK 629 plakalı hafif ticari araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Demir bariyerlere çarparak durabilen aracın sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımı ile araçtan çıkarılan sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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