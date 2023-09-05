Malatya'da kuzen ve kuzeninin eşi silahla yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ailevi nedenlerden dolayı çıkan tartışmada bir kişi, kuzenini ve kuzeninin eşini silahla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da bir kişi, kuzeni ve kuzeninin eşini silahla yaraladı.

Yeşilyurt ilçesi Çevre Yolu eski polis kantini civarında, şüpheli E.Z. (31) ile amcasının oğlu E.Z. (34) ve eşi N.Z. (35) arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmada E.Z, silahla kuzeni ve kuzeninin eşini yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, araçla olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.