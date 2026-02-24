Haberler

Malatya'da kuyumcu soygunu girişimi kamerada

Malatya'da bir kuyumcu, silahlı bir kişi tarafından soyulmaya çalışıldı. İş yerinin sahibi panikleyince zanlı kaçtı, ancak polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Malatya'da bir kuyumcuyu silah tehdidiyle soymaya çalışan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 11.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir kuyumcuya giren eli silahlı şahıs, iş yeri sahibine tezgah üzerine koyduğu çantayı doldurmasını istedi. İş yeri sahibinin şahsın talebine olumsuz yanıt vererek çığlık atması üzerine panikleyen zanlı, bindiği ticari taksi ile bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, zanlının havaalanı istikametine gidebileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, şahsı Akçadağ ilçesi Aksaray Mahallesi mevkiinde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı polis merkezine götürülürken, güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

