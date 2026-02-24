Haberler

Malatya'daki kuyumcu soygunu girişiminin failleri yakalandı

Malatya'daki kuyumcu soygunu girişiminin failleri yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kuyumcuyu silah tehdidiyle soymaya çalışan zanlı ve suç ortağı, dron destekli polis operasyonu ile yakalandı. Olay sonrasında zanlılar adliyeye sevk edilecek.

Malatya'da bir kuyumcuyu silah tehdidiyle soymaya çalışan zanlı ve suç ortağı, dron destekli operasyonla yakalandı.

Olay, saat 11.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir kuyumcuya giren eli silahlı S.C.Ş., iş yeri sahibine tezgah üzerine koyduğu çantayı doldurmasını istedi. İş yeri sahibinin şahsın talebine olumsuz yanıt vererek çığlık atması üzerine panikleyen zanlı, bindiği ticari taksi ile bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, zanlının havaalanı istikametine gidebileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, Akçadağ ilçesi Aksaray Mahallesi mevkiindeki dağlık bir alana kaçan S.C.Ş.'yi, suç ortağı olduğu tespit edilen H.G. ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlıların Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık

Göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak

Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu

Fener taraftarına şampiyonluk yolunda çok kötü haber