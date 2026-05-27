Malatya'da acemi kasaplar hastanelere koştu

Malatya'da kurban kesimi sırasında yaralanan çok sayıda vatandaş hastanelere başvurdu.

Malatya'da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazının ardından kent genelindeki kesim alanlarında yoğunluk yaşanırken, kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar dikkatsizlik ve tecrübesizlik nedeniyle kendilerini yaraladı. Özellikle el ve bacak bölgelerinden yaralanan yaklaşık 30 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların büyük bölümünün kendi imkanlarıyla hastanelere başvurduğu öğrenilirken, bazı vatandaşların ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık kuruluşlarına götürüldüğü belirtildi. Acemi kasapların çoğunun tedavilerinin ardından taburcu edildiği kaydedildi. - MALATYA

