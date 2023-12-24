Malatya'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyenlerin arasına daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Elmayusu Caddesi Mahmut Kutan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Y.K. idaresindeki 70 FC 210 plakalı hafif ticari araç ile M.D. yönetimindeki 44 HU 445 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan kamyonet, yol kenarında yürüyenlerin arasına daldı. Kazada Dursun Kantiya (67) olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı M.D. hastaneye, hayatını kaybeden Dursun Kantiya'nın cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA