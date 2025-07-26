Malatya'da Köprü Çöktü: 1 Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde demir aksamlı köprü, hafriyat yüklü kamyonun geçişi sırasında çöktü. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Akçadağ ilçesi Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki onarım çalışmalarının devam ettiği baraja hafriyat taşıyan bir kamyonun geçişi sırasında demir aksamlı köprü çöktü. Olayda araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA