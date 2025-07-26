Malatya'da Köprü Çöktü: 1 Yaralı

Malatya'da Köprü Çöktü: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, hafriyat yükleyen bir kamyonun geçişi sırasında demir aksamlı köprünün çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde demir aksamlı köprü, hafriyat yüklü kamyonun geçişi sırasında çöktü. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Akçadağ ilçesi Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki onarım çalışmalarının devam ettiği baraja hafriyat taşıyan bir kamyonun geçişi sırasında demir aksamlı köprü çöktü. Olayda araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MasterChef yarışmacısı Azize Polat'ın son hali görenleri şaşırttı

MasterChef yarışmacısının son hali görenleri şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu

Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.