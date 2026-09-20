Haberler

Malatya'da kontrolden çıkan otomobil konteyner iş yerlerine daldı, 1 esnaf yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da kontrolden çıkan otomobil konteyner iş yerlerine daldı, 1 esnaf yaralandı
Güncelleme:
+48 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Yeşilyurt'ta 23.45 sıralarında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Tevhid Sokak'taki konteyner iş yerlerine daldı. Kazada 2 iş yerinde hasar oluşurken bir esnaf yaralandı; yaralı hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil konteyner iş yerine girdi. Kazada 2 iş yerinde hasar oluşurken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, 23.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi Tevhid Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 06 AG 3817 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki konteyner iş yerlerine daldı. Kazada 2 iş yerinde hasar meydana gelirken bir esnaf yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz

Bölgede dengeleri değiştirecek sözler! Türkiye'den destek açıklaması

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da art arda patlamalar: Havalimanı çevresinden dumanlar yükseldi

Art arda patlamalar! Başkent dumanlara teslim
Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı

Devre arasında gördükleri karşısında şok oldu
Salah, Türkiye'deki derbi kariyerine çok hızlı başladı

Yok artık Muhammed Salah! Galatasaray'ı tek başına yıktı
Berkan Kutlu yine çok uzaklardan attı, Kocaelispor 3 puana uzandı

Galatasaray'ın eski yıldızı yine çok uzaklardan attı!
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Aras Bulut İynemli’nin ifadesi ortaya çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: İfadesi ortaya çıktı

Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e börek göndermesi: Yemek ona nasip olmadı

Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e börek göndermesi

Frankfurt Havalimanı'nda sıtma alarmı! Uçaktan taşındığı iddia edilen hastalık can aldı

Gizemli hastalık can aldı! Havalimanı çevresinde alarm verildi