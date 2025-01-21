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Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi

Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otomobil devrildi. Kazada sürücü yaralanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil devrilerek yan yattı. Sürücünün şans eseri yaralanmadığı kazada, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fuar Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan 44 KD 076 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak devrilip yan yattı. Sürücünün şans eseri yaralanmadığı kazada, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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